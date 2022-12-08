Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Він вкотре розповів про діяння РФ в області, зауваживши, що ще 15 людей в області дістали поранення.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 245 людина загинула 2 710 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Також за даними Генштабу, на Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено.
- У ніч на 8 грудня військові РФ випустили понад 70 снарядів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.
- В Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.