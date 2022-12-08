Протягом 7 грудня російські військові вбили 9 мирних жителів Донецької області. За даними ОВА, 6 людей загинули в Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Він вкотре розповів про діяння РФ в області, зауваживши, що ще 15 людей в області дістали поранення.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 245 людина загинула 2 710 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Також за даними Генштабу, на Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено.