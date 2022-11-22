Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, вчора від рук російських окупантів загинуло по одному мешканцю Бахмута, Георгіївки, Курахового та Петрівки.

Окрім цього, ще 4-ро мирних донеччан були поранені. Мовиться про двох мешканців Максимільянівки та по одному мешканцю Бахмута й Авдіївки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російську армійці вбили 1220 жителів Донеччини та поранили 2620 донеччан.

Ці дані – без врахування кількості жертв і поранених у Маріуполі та Волновасі.