Росіяни обстрілюють Енергодар з мінометів. Є загиблі — міський голова

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.
За його словами, місцеві мешканці чують автоматні черги, а кількість постраждалих наразі з’ясовують: “Просимо залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін!”, — зазначив мер.
Згодом він додав, що росіяни, яких Орлов назвав вбивцями цивільного населення, залучили авіацію. Надходить інформація про гелікоптери, що кружляють над містом: “Вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів”, — додав Дмитро Орлов.
Зараз вже відомо про влучання в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова, а також приватні присадибні будинки. Водночас у приймальний покій спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин та дитячі садочки.
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