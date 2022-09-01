Росіяни обстрілюють Енергодар з мінометів. Є загиблі — міський голова

З п’ятої години ранку 1 вересня російські військові не припиняють постійні мінометні обстріли тимчасово окупованого міста Енергодар. Стало відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

За його словами, місцеві мешканці чують автоматні черги, а кількість постраждалих наразі з’ясовують: “Просимо залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін!”, — зазначив мер.

Згодом він додав, що росіяни, яких Орлов назвав вбивцями цивільного населення, залучили авіацію. Надходить інформація про гелікоптери, що кружляють над містом: “Вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів”, — додав Дмитро Орлов.

Зараз вже відомо про влучання в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова, а також приватні присадибні будинки. Водночас у приймальний покій спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин та дитячі садочки.