Про це він повідомив у Facebook.

За словами Залужного, цієї ночі він провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі – Головою об’єднаного комітету начальників штабів США та адміралом Тоні Радакіном – Начальником Штабу оборони Великої Британії.

Розмову з іноземними посадовцями Залужний розпочав з повідомлення про збільшення ракетних обстрілів України з боку російських окупантів. Зокрема, протягом останніх чотирьох днів по території України було випущено:

53 крилаті ракети протягом 24 червня

26 ракет протягом 25 червня

майже 40 ракет протягом 26 червня

12 ракет протягом 27 червня

“На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців”, – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також розповів колегам про оперативну ситуацію в Україні. Зокрема про те, що район активних бойових дій розпочинається на півночі Харківщини та закінчується на лівому березі Дніпра у районі н.п. Василівка (Запорізька область).

Найінтенсивніші бойові дії тривають на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі лише протягом минулої доби окупанти здійснили 270 артилерійських ударів, застосувавши 45 000 боєзапасів, завдали 2 ракетних та 32 авіаційних ударів. За словами Залужного, ситуація у цих районах дуже складна, однак контрольована.

“На нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів”, – додав Залужний.

Він резюмував, що сподівається з допомогою партнерів здолати росіян та не допустити поширення війни на інші країни.