Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр зауважила, що лише протягом останнього тижня – з 8 по 16 травня – війська РФ 162 рази обстріляли Харківщину, Чернігівщину та Сумщину.

Найчастіше під вогнем окупантів опинялась Сумщина – 110 обстрілів. Чернігівську та Харківську області окупанти обстріляли 29 та 23 рази відповідно.

“Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти – садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти. Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права”,- наголосила Маляр

Заступниця міністра резюмувала, що завдаючи артилерійських та авіаційних ударів по прикордонних регіонах окупанти намагаються тримати у напрузі війська ЗСУ, аби вони не були задіяні на інших ділянках лінії фронту.