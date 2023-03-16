За даними розвідки Великої Британії, російські окупанти сповільнили атаки на Вугледара у Донецькій області. Фахівці також пояснили, чому війська РФ, попри постійні невдачі, наполегливо намагаються захопити місто.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Як зауважили фахівці, за останній тиждень спроби росіян штурмувати Вугледар, найімовірніше, сповільнились. Розвідники нагадали, що це були повторні намагання захопити місто, після низки невдалих та дорогих спроб захопити його у попередні три місяці.

Фахівці зауважили, що росіяни зазнають великих втрат на цьому напрямку, адже ЗСУ успішно використовують дистанційні протиброньові мінні системи (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км від місця приземлення.

У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступаючих російських підрозділів, коли окупанти намагались відступати.

“Єдиний помітний нещодавній тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили ПВК “Вагнер”, які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії”, – зауважили фахівці.

Вони резюмували, що, найімовірніше, війська РФ наполегливо намагаються захопити Вугледар зокрема для того, аби досягти власних успіхів на тлі конкуренції з вагнерівцями.