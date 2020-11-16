Цими вихідними українська поліція закрила понад 2 тисячі закладів за порушення карантину вихідного дня.

Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.

“Впродовж цих вихідних поліцейські пильно стежили за дотриманням вимог «карантину вихідного дня», передбаченого рішенням Уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила понад 2400 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч Постанові Кабміну. Серед них більше 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів”, – сказав Клименко.

За його словами, складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину, розпочато 9 кримінальних проваджень.

Глава Нацполіції наголосив, що найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення уряду.

Це – Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Також багато порушників виявили в столиці та на у Київській області.