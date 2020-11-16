Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко.
“Впродовж цих вихідних поліцейські пильно стежили за дотриманням вимог «карантину вихідного дня», передбаченого рішенням Уряду. Загалом поліція за суботу-неділю закрила понад 2400 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч Постанові Кабміну. Серед них більше 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів”, – сказав Клименко.
За його словами, складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину, розпочато 9 кримінальних проваджень.
Глава Нацполіції наголосив, що найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення уряду.
Це – Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська, Одеська області. Також багато порушників виявили в столиці та на у Київській області.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.