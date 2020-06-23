Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
У лікарні госпіталізували 17 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 24 людини. А всього коронавірус подолали 1415 жителів столиці.
На сьогодні захворіли:
- 29 жінок у віці від 22 до 79 років
- 28 чоловіків у віці від 24 до 88 років
- 2 дівчинки у віці 2 і 10 років і 2 хлопчика, яким 2 і 15 років.
Лідирує за кількістю випадків захворювання Деснянський район – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах виявили по 8 випадків.
- Станом на 22 червня в Україні підтверджено 37 241 випадок COVID-19, з них 16 642 пацієнта одужали, 1 012 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 681 випадок.