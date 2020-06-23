Станом 23 червня в столиці вже 4429 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

У лікарні госпіталізували 17 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 24 людини. А всього коронавірус подолали 1415 жителів столиці.

На сьогодні захворіли:

29 жінок у віці від 22 до 79 років

28 чоловіків у віці від 24 до 88 років

2 дівчинки у віці 2 і 10 років і 2 хлопчика, яким 2 і 15 років.

Лідирує за кількістю випадків захворювання Деснянський район – 13. В Оболонському, Печерському та Дніпровському районах виявили по 8 випадків.