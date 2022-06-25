Про це повідомив Сергій Притула у Facebook.
“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Ми українці, а це синонім фрази «ми можемо все! Я хочу такої єдності українців, яку я бачив останніх три дні навколо байрактарів, щодня у безлічі інших питань, де нам ще досі бракує спільних знаменників. І ми будемо над цим працювати. Це був великий проєкт. Але буде ще більший”, — написав Притула.
Нагадаємо, що 22 червня Сергій Притула відзначив свій день народження у межах проєкту “Народний Байрактар”. Про запуск благодійного збору коштів він розповів у соцмережах. З бюджету фонду На проєкт з бюджету фонду виділили 60 мільйонів гривень, а вже за добу було зібрано 366 мільйонів гривень.
- Також п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко передав пікапи та військове спорядження бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які перебувають на Сході України.