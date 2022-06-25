П’ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав пікапи та військове спорядження бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які перебувають на Сході України.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”

Окрім цих двох бригад, які отримали від фонду Порошенка та громадської організації “Справа Громад” спорудження та автівки, Петро Порошенко напередодні також передав нові пікапи військовим 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

“Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад”, – зазначив п’ятий президент України.

Також він додав, що у фронту ще багато потреб: автівки, бойові машини, дрони, якісні засоби зв’язку. Саме тому незабаром знову відбудеться зустріч на фронті вже з новою технікою для перемоги українських військових.

Громадська організація “Справа Громад” віддає кожну гривню, яку українці перераховують на придбання усього необхідного військовим. Натомість фонд Порошенка на кожну гривню додає ще одну свою. Таким чином внесок подвоюється.

“Продуктивний день на Сході, завдяки якому я ще раз переконався: Збройні Сили України — найкращі. Їм ми завдячуємо життям. І ми маємо робити все, аби зробити їх ще сильнішими”, – наголосив Петро Порошенко.

За всі зібрані кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю. Зокрема кулемети, снайперське обладнання, автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки. А також військовий одяг для українських захисників, турнікети, аптечки, системи очищення води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне та харчові продукти.