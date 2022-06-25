Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”
Окрім цих двох бригад, які отримали від фонду Порошенка та громадської організації “Справа Громад” спорудження та автівки, Петро Порошенко напередодні також передав нові пікапи військовим 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
“Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад”, – зазначив п’ятий президент України.
Також він додав, що у фронту ще багато потреб: автівки, бойові машини, дрони, якісні засоби зв’язку. Саме тому незабаром знову відбудеться зустріч на фронті вже з новою технікою для перемоги українських військових.
Громадська організація “Справа Громад” віддає кожну гривню, яку українці перераховують на придбання усього необхідного військовим. Натомість фонд Порошенка на кожну гривню додає ще одну свою. Таким чином внесок подвоюється.
“Продуктивний день на Сході, завдяки якому я ще раз переконався: Збройні Сили України — найкращі. Їм ми завдячуємо життям. І ми маємо робити все, аби зробити їх ще сильнішими”, – наголосив Петро Порошенко.
За всі зібрані кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю. Зокрема кулемети, снайперське обладнання, автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки. А також військовий одяг для українських захисників, турнікети, аптечки, системи очищення води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне та харчові продукти.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України Петро Порошенко побував на східному напрямку і передав одинадцять нових автівок та спорядження десантникам 25-ї бригади.
- Раніше Петро Порошенко разом із народними депутатами “Європейської Солідарності” побував на південному фронті. Вони передали три нові пікапи та спорядження артилеристам Військово-морських сил Збройних Сил України.
- Волонтери спільно з Фондом Порошенка зібрали майже 20 мільйонів гривень на 24 пікапи Mitsubishi L 200 для Десантно-штурмових військ. Наразі їх перефарбовують у камуфляж, міняють гуму для того, щоб машина не боялась багнюки. А також дооснащують наборами інструментів, тентами, бензопилками, маскувальними сітками та іншим необхідним на передовій спорядженням.