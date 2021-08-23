Сусана Джамаладінова (Джамала) виступила в концертно-виставковому центрі “Парковий” під час проведення саміту “Кримської платформи”. Оплата послуг співачки здійснювалася коштом держбюджету.

Відповідна інформація розміщена на сайті електронної системи публічних закупівель України ProZorro.

Виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту “Кримської платформи” коштував державі 337 400 гривень.

Зауважимо, що конкурс серед виконавців щодо того, хто саме виступатиме на саміті, не проводився. Закупівля послуг виконавиці відбулася за скороченою переговорною процедурою.

Це стало можливим завдяки ухваленню Верховною Радою в червні 2021 року Закону “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель”.

Відповідний закон передбачав виведення з-під дії закону “Про публічні закупівлі” товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Замовників, які можуть здійснювати закупівлі за переговорною процедурою замість тендеру, відповідно до закону, визначав Кабінет Міністрів.

Організацією виступу Джамали займалося державне підприємство “Державна театрально-видовищна агенція”. Договір із фізичною особою-підприємцем Джамаладіновою Сусаною Алімівною було укладено 16 серпня.

За умовами договору, Джамала має отримати оплату впродовж 20 днів після виступу.

Виступ співачки відбувся на самому початку заходу. Вона виконала пісню “1944”, з якою вона представляла Україну на 61-му пісенному конкурсі “Євробачення”, де здобула перемогу, набравши 534 бали.