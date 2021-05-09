Українська співачка Джамала прокоментувала своє захоплення образом Анастасії Топольської, відомої як Dj Nastia, під час її виступу у Москві.

Про це розповідають #Букви.

Так, Dj Nastia, дружина члена наглядової ради “Укрзалізниці” Сергія Лещенка, запостила в Instagram фото та відео з виступу у московському клубі.

Анастасі була одягнена у доволі відвертий костюм – латексний чорний комплект, чокер, а також головний убір із ланцюгів і намиста.

Цю світлину із захопленням прокоментувала співачка Джамала. “Ого!!! А що за красуня!!” – написала вона.

Але цей коментар не сподобався деяким користувачам: “Джамала – ти лицемірне гі**но! Тут ти про предків і подвиги, на відборі до Євробачення разом з Притулою клеймили тих, хто їздить до Росії на гастролі. А як дружина гнилого Лєща – Топольська фото з концерту з Москви до Дня Перемоги викладає, так вона: “Ого!! А что за красотка?!” Ще й на російській коментуєш”.

Після цього свій допис Джамала видалила.

#Букви поцікавилися у Джамали, чи підтримує вона виступ Анастасії Топольської у Москві?

Джамала відповіла наступне (лексика збережена):

“Ну от, що ви за люди? Скажіть мені, будь ласка. Ви настільки несправедливі, що від цього захоплює подих. Я прокоментувала костюм. Що таке “Мутабор” – клуб в Києві, чи в Херсоні, я не знаю! Чого ви дмухаєте? Я втомилася вже доводити свою любов, я й не прошу розуміння. Я роблю свою музику, і в мене патріотизму вистачить і за вас, коли ви в повній зневірі. Дякую”.

Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенко – Анастасія Топольська виступатиме в Москві 8-9 травня. Топольська візьме участь у івенті HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.

Варто зазначити, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Це сталося на початку березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дія цього наказу зупинена.

Дружина Лещенка вислювлювала думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися. А також наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.