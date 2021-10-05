Вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі отримали Нобелівську премію з фізики "за новаторський внесок в наше розуміння комплексних фізичних систем".

Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Половину премії розділили Сюкуро Манабе та Клаус Хассельманн. Вчені досліджували фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління.

Другу половину премії отримав Джорджіо Парізі за відкриття взаємодії безладу і флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів.

“Цьогорічні відкриття демонструють, що наші знання про клімат мають міцну наукову базу, що ґрунтується на аналізі спостережень. Всі лауреати цього року зробили свій внесок у глибше розуміння властивостей та еволюції складних фізичних систем”, – прокоментував очільник Нобелівського комітету з фізики Торс Ханс Ханссон.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021