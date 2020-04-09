Про це повідомляє американська медіакомпанія NBCNEWS.
Відзначається, що на момент 21 березня з заявками щодо безробіття звернулося 3,3 млн осіб. Минулого тижня ця цифра — подвоїлася.
Згідно зі звітом Міністерства праці США, економіка в березні втратила 701 тисячу робочих місць, що перевищує найнегативніші очікування. Економісти кажуть, що відтоді відсоток безробітних зріс.
“Справедливо зазначити, що цифри, які ми сьогодні бачимо — неоднозначні”, – сказав Марк Занді, головний економіст Moody’s Analytics.
За словами Занді, під час першої хвилі втрати робочих місць набільше постраждали споживчі сектори економіки, такі як дозвілля, готельний бізнес та роздрібна торгівля. І це поширюється далі — на інші економічні сфери.
“Ситуація ускладнюється. Наслідки позначаться на виробництві, будівництві та, звичайно ж, на енергетиці та інших секторах”, – сказав він.
Занді переконаний, що рівень безробіття зросте до 15 відсотків до кінця цієї весни.
Відзначимо, що в середу координатор реагування на коронавірус Білого дому Дебора Біркс заявила, що обмежувальні заходи, включно з соціальним дистанціюванням, триватимуть до 30 квітня.
- Як повідомлялося раніше, 14 березня уряд Польщі вирішив закрити кордони для іноземців на 10 днів.
- У середу, 25 березня, було прийнято рішення стосовно продовження дії обмеження ще на 20 днів. Кордони країни будуть закриті для іноземних громадян до середини квітня.