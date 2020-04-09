У США 4 березня заявки з безробіття подали ще 6,6 мільйона осіб. Загальна кількість людей, які втратили роботу під час епідемії, зросла до 16 мільйонів.

Про це повідомляє американська медіакомпанія NBCNEWS.

Відзначається, що на момент 21 березня з заявками щодо безробіття звернулося 3,3 млн осіб. Минулого тижня ця цифра — подвоїлася.

Згідно зі звітом Міністерства праці США, економіка в березні втратила 701 тисячу робочих місць, що перевищує найнегативніші очікування. Економісти кажуть, що відтоді відсоток безробітних зріс.

“Справедливо зазначити, що цифри, які ми сьогодні бачимо — неоднозначні”, – сказав Марк Занді, головний економіст Moody’s Analytics.

За словами Занді, під час першої хвилі втрати робочих місць набільше постраждали споживчі сектори економіки, такі як дозвілля, готельний бізнес та роздрібна торгівля. І це поширюється далі — на інші економічні сфери.

“Ситуація ускладнюється. Наслідки позначаться на виробництві, будівництві та, звичайно ж, на енергетиці та інших секторах”, – сказав він.

Занді переконаний, що рівень безробіття зросте до 15 відсотків до кінця цієї весни.

Відзначимо, що в середу координатор реагування на коронавірус Білого дому Дебора Біркс заявила, що обмежувальні заходи, включно з соціальним дистанціюванням, триватимуть до 30 квітня.