Об этом сообщает польское издание wPolityce.
Как заявил премьер Польши Матеуш Моравецки, режим закрытия границы для иностранцев будет введен с 00:00 часов 14 марта 2020 года на последующие 10 дней.
При этом границы для иностранцев закрываются государством с возможностью продления еще на 20 дней, а после этого еще на месяц.
“Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова – безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении (со странами Шенгенской зоны – Ред.) границ. Сначала на 10 дней”, – сказал премьер.
В свою очередь граждане Польши могут вернуться домой, однако будут по прибытию будут направлены на двухнедельный карантин.
В то же время глава правительства Польши подчеркнул, что границы государства будут открыты для товарооборота.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.