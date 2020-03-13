Об этом сообщает польское издание wPolityce.

Как заявил премьер Польши Матеуш Моравецки, режим закрытия границы для иностранцев будет введен с 00:00 часов 14 марта 2020 года на последующие 10 дней.

При этом границы для иностранцев закрываются государством с возможностью продления еще на 20 дней, а после этого еще на месяц.

“Перед лицом всемирной эпидемии или, собственно, пандемии, самые важные слова – безопасность и ответственность. Ответственное действие, которое может привести к тому, что мы минимизируем последствия этой пандемии. Поэтому мы решили ввести состояние эпидемической угрозы. Мы принимаем решение о временном восстановлении (со странами Шенгенской зоны – Ред.) границ. Сначала на 10 дней”, – сказал премьер.

В свою очередь граждане Польши могут вернуться домой, однако будут по прибытию будут направлены на двухнедельный карантин.

В то же время глава правительства Польши подчеркнул, что границы государства будут открыты для товарооборота.