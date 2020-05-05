У травні 2020 року кількість безробітних в Україні збільшилася на 48% в порівнянні з травнем 2019 року.

Про це повідомив Державний центр зайнятості.

“Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тисячі осіб, що майже на 148,5 тисячі, або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року. 4 травня 2019 кількість безробітних становила 308,3 тисячі “, – сказано в повідомленні.

Після введення карантину 12 березня статус безробітного отримали 156 тисяч громадян, в той час, як кількість вакансій зменшилася на 60%.

Однак, є попит на фахівців у сфері сільського і лісового господарства, торгівлі, логістики та у сфері забезпечення правопорядку.