Про це сказано в результатах дослідження соціологічної групи “Рейтинг“.

Згідно з результатами опитування, під час карантину в українців зафіксували ознаки депресії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Рівень тривожності, втоми і безсоння – зріс.

“Порівнюючи результати опитувань двох хвиль (І хвиля – 27-28.03, II хвиля – 3-4.04) помітно незначне зростання тривожності, втоми і безсоння. Рівень депресії і паніки залишилися на тому ж рівні”, – сказано в дослідженні.

Відзначається, що в цілому, рівень негативних емоційних станів українців під час карантину та їх динаміка поки не викликає занепокоєння.

Разом з тим, залишається високим рівень тривожності серед всіх вікових груп, крім найстаршої. Соціологи пояснюють це тим, що спосіб життя людей старше 50 років часто характеризується зниженням соціальної активності, в той час, як у молодих людей – до 40 років саме різкий спад соціальної взаємодії викликає стрес.

“Вікові відмінності в психоемоційних станах, ймовірно, пов’язані зі зміною стилів життя. Молодь більше проявляє депресивних станів за різкої зміни способу життя, примусове звуження соціального кола, зниження активності, кількості вражень і подій. У той час як у віці 50+ стиль життя стає з кожним роком все більше карантинним “, – полягає в дослідженні.