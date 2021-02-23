Covid-19 Україна

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Заблоковані канали Козака створили новий холдинг

Телеканали "️112 Україна", ZIK та NewsOne, пов’язані з нардепом “Опозиційної платформи — За життя” та кумом Путіна Віктором Медведчуком, намагаються повернутися в ефір.

Вівторок, 23 лютого 2021, 20:10

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

За його даними, заблоковані “️112 Україна”, ZIK та NewsOne, які раніше входили до  “Медіахолдингу “Новини”, створили новий холдинг, але назву залишили такою ж. 

Медіахолдинг створено 18 лютого, а його статутний капітал – 100 гривень. Серед засновників, зокрема, гендиректор “112 Україна” Єгор Бенкендорф.

“Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них “скинувся” на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ “Медіахолдинг “Новини” – 100 грн”, – зазначив Ткаченко.

Міністр припустив, що Медведчук та його колеги шукають юридичні способи, “аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір”.

Нагадаємо, 2 лютого було введено санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником Медведчука та власником телеканалів NewsOne, Zik, “112 Україна”, щодо яких також запровадили обмеження.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Теги: РНБО, 112 Україна, Віктор Медведчук, ЗІК, РНБО, санкції, Тарас Козак, NewsOne

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