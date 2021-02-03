Після деокупації територій на сході України та Криму Національний банк України повинен мати законодавчу можливість обмежувати обмін рублів у певних випадках.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив віцепрем’єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

“У Москви все рівно буде бажання втручатися в нашу фінансову систему через рубльову інтервенцію. Тому ми і говоримо, що Національний банк як регулятор повинен буде мати право обмежити обіг рубля, його обмін в окремих регіонах з певних джерел”, – зазначив він.

Розроблений МінТОТ законопроєкт “Про державну політику перехідного періоду” надає визначення випадкам, у яких буде обмежуватися обмін та трансфер російської валюти.

“Якщо звичайна людина, яка жила на окупованій території, прийде обмінювати рубльову масу, накопичену нею за період життя під владою режиму, ніхто точно не буде його обмежувати у цих правах. А ось якщо через УКраїну будуть старатися пропустити великі обсяги рубльової маси, то НБУ повинно буде на це реагувати. У законопроєкті ми не зобов’язуємо його це робити, але пропонуємо надати таке право”, – говорить Резніков.

Водночас віцепрем’єр наголошує, що відповідно до законодавчої ініціативи, протягом шести місяців після деокупації кожної окремої території повинно відбутися відновлення обігу гривні.