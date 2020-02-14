В Одеському аеропорту поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга в Києві.

Про це заявив начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Поліцейські Києва спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він – громадянин іншої держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався покинути територію України”, – розповів Крищенко.

В даний момент із затриманим проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що 2 лютого в центрі Києва був убитий чоловік.

“До чергової частини близько 18 години надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник”, – інформували в поліції.

За даними ЗМІ, убитим був пластичний хірург.