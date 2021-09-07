Про це Садовий написав на своїй сторінці в Facebook. Також про пошуки повідомили на сторінці кота в Instagram.

У вівторок, 7 вересня, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області провела раптові антитерористичні навчання у Львівській міській раді.

Під час навчань загубився кіт Левчик, який оселився в Ратуші минулого року.

“Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді”, — припустив Садовий.

Всіх, хто міг бачити Левчика, просять звертатися за номерами телефонів +380 322 975 905 та 1580.

“Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!” — написав мер.

Зауважимо, кота Левчика жартома називають “котячим мером Львова”. Для нього завели сторінку в Instagram та акаунт в TikTok.

@lvivcitycat

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На “посаді” кіт Левчик за рік встиг сфотографуватися не тільки з місцевими дітьми й працівниками мерії, але й з іноземними гостями.

Зокрема, світлини з ним мають тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та Оснат Лубрані, координаторка системи ООН та координаторка з гуманітарних питань в Україні.

  • Нагадаємо, що 29 серпня у Києві поруч зі станцією метро “Нивки” та бізнес-центру “Нивки-сіті” загубився кіт Анчоус. Анчоуса шукав майже увесь Київ. #Букви також долучилися до пошуків та закликали читачів допомогти. Вночі 3 вересня кота було знайдено.