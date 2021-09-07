Левчик, кіт який мешкає у львівській Ратуші, загубився. Міський голова Львова Андрій Садовий обіцяє подарунок за допомогу в його пошуках.

Про це Садовий написав на своїй сторінці в Facebook. Також про пошуки повідомили на сторінці кота в Instagram.

У вівторок, 7 вересня, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області провела раптові антитерористичні навчання у Львівській міській раді. Під час навчань загубився кіт Левчик, який оселився в Ратуші минулого року. “Можливо він налякався вибуху, який пролунав сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді”, — припустив Садовий. Всіх, хто міг бачити Левчика, просять звертатися за номерами телефонів +380 322 975 905 та 1580. “Тому хто знайде, обіцяємо гарний подарунок!” — написав мер.

Зауважимо, кота Левчика жартома називають “котячим мером Львова”. Для нього завели сторінку в Instagram та акаунт в TikTok.

На “посаді” кіт Левчик за рік встиг сфотографуватися не тільки з місцевими дітьми й працівниками мерії, але й з іноземними гостями.

Зокрема, світлини з ним мають тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та Оснат Лубрані, координаторка системи ООН та координаторка з гуманітарних питань в Україні.