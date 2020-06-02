Україна за три роки не виконала рекомендації Ради Європи щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти та ромів.

Про це йдеться в звіті Європейської комісії проти расизму та нетерпимості, опублікованому 2 червня.

Зазначається, що в 2017 році ЄКРН наполегливо рекомендувала українській владі включити сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність як ознаку до Кримінального кодексу, а також до всіх обставин, що обтяжує покарання за злочини.

При цьому, поправки до Кримінального кодексу, які вступили в силу в жовтні 2019 року, включали ознаку “сексуальної приналежності”.

“Хоча ми вітаємо включення гендеру, воно не відповідає рекомендації ЄКРН”, – заявили в комісії і зробили висновок, що рекомендація ЄКРН не була виконана.

Друга рекомендація Україні полягала в тому, щоб звільнити від сплати судових витрат ромів, які хочуть підтвердити свою особистість, щоб отримати ідентифікаційні документи.

Але в ЄКРН вважають, що чинне законодавство, яке передбачає відстрочку сплати судових зборів, не має сенсу для ромів, які прагнуть довести свою особистість, оскільки – як це не парадоксально – існує вимога довести неможливість сплати мит шляхом надання до суду документальних доказів.

“ЄКРН не виявлено жодних ознак того, що законодавство будь-коли застосовувалося в таких випадках, і прийшла до висновку, що її рекомендація не була виконана”, – зробили висновок в комісії.