Росія поширює заяви про значний прогрес своїх військ навколо Бахмута (Донецька область) Однак насправді жодних значних успів у районі Бахмута чи на будь-якій іншій ділянці фронту у російських окупантів немає.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

На думку експертів, заяви про успіх, ймовірно, потрібні росіянам, щоб покращити моральний дух своїх військових та, можливо, особистий статус Євгена Пригожина – власника ПВК “Вагнер” – адже саме його найманці відповідальні за мінімальний успіх окупантів на Донеччині.

Російські війська здійснили обмежене просування до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільно та дорогою ціною. Пригожин визнав повільний темп наземних операцій “вагнерівців” навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що вони просуваються лише на 100-200 метрів на день, що – як він абсурдно заявив – є нормальною швидкістю для сучасного просування.

Близько 24 жовтня українські війська відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

16 жовтня українські офіційні особи повідомили, що війська РФ збрехали про захоплення кількох населених пунктів навколо Бахмута.

“Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоб показати себе такими, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України. Навіть заявлена ​​швидкість просування була б невдалою для основного зусилля в механізованій війні – і заяви насправді перебільшені”, – наголосили експерти.