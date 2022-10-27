У Бахмуті, що у Донецькій області, тривають найзапекліші бої проти російських окупантів. Пораненим бійцям доводиться надавати медичну допомогу в імпровізованій травматології, куди поранених привозять карети "швидкої".

The New York Times розповіло один день з такої імпровізованої травматології.

На сході України здебільшого триває артилерійська війна, зокрема за стратегічно важливе місто Бахмут. Протягом багатьох місяців місто перебуває під постійним обстрілом і частковою облогою російських окупантів.

Видання зазначило, що до травматології привозять бійців одного за одним, а інколи й по двоє. 26 жовтня протягом трьох годин медичну допомогу отримали більше як 15 поранених бійців. Спочатку лікують більш важких поранених, а тим, хто має струс мозку або менші ушкодження, доводиться чекати у черзі.

У захисників були різні поранення: кульовий отвір у грудях, частково відірвана рука, осколкові поранення, які залишили зяючі рани на ногах, руках, грудях і сідницях тощо. Медикам доводиться оперувати поранених під фарами і світлом мобільних телефонів, аби доповнити нестабільне електропостачання. Коридори ж клініки – у темряві.

Попри характер поранень від вибухів і серйозність бою за Бахмут — головний лікар-хірург, який назвався Сергієм, постійно жартував зі своїми пацієнтами.

“Ви пройшли тест, готові!” — сказав він солдатові з кульовим пораненням у грудях, який відповів, що йому приємно це чути.

Інший поранений питав, чи можна йому палити, коли лікар спитав, чи він про “дим” і, що “навіть випити принесемо — тут усе даємо!”.

Проте, коли один із солдатів вже виявився загиблим, Сергій схрестив руки на грудях і дав знак не фотографувати. Українського захисника винесли на вулицю й поклали у чорний мішок для трупів поряд з останками іншого смертельно пораненого солдата.

Лікар за мить випалив цигарку, а потім повернувся всередину, щоб подбати про живих.