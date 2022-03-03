Про це стало повідомляє агенція БелТА

Лукашенко заявив, що Захід “хоче штовхнути Білорусь до війни з Україною”. На думку диктатора, це тактичний хід Заходу, спрямований на те, аби оголити інші кордони Білорусі. А стратегія, каже Лукашенко, полягає у тому, аби “розібратися з Росією і з нами (Білоруссю — ред.) заодно”. Білоруський автократ заявив, що наміри Заходу тепер розгадав, і Білорусь розуміє, чого насправді хочуть західні країни. “Ми будемо помирати за вас (громадян Білорусі — ред.) на цій землі (в Білорусі — ред.)”, – сказав Лукашенко.