За інформацією ЗМІ, блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО викликає здивування і дратує західних чиновників.

Про це повідомляє Politico.

Після кількох місяців затримок угорські законодавці підписали вступ Фінляндії до НАТО – незадовго до того, як це зробила Туреччина.

Однак зараз Угорщина, разом із Туреччиною, продовжують блокувати вступ до НАТО Швеції.

Як пояснив глава угорського уряду Віктор Орбан, його країна не підтримує вступ Швеції до НАТО через те, що Стокгольм начебто критикував демократичні повноваження країни.

Стокгольм сидить на “розваленому троні моральної переваги”, – нещодавно написав речник угорського уряду.

Але “за кадром” офіційні особи та експерти кажуть, що поза внутрішньополітичними розрахунками дії Угорщини пов’язані з її тісними зв’язками з Росією та Туреччиною.

За їх словами, західні союзники сприймають прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана набагато менш серйозно, ніж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Союзникам важко зрозуміти риторику Угорщини, яка постійно змінюється.

Є “нульове розуміння” позиції Будапешта щодо членства Швеції в НАТО, – сказав високопоставлений європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішню динаміку альянсу.

“Дратівлива інтермедія”, – сказав дипломат, описуючи те, як бачать Угорщину.

У той час, як багато членів НАТО вважають Туреччину аутсайдером в альянсі, Угорщина вважає її другом і зразком для наслідування.

“Я думаю, що Орбан глибоко вірить у занепад Заходу”, – сказав Петер Креко, директор Будапештського інституту політичного капіталу.

Коли Туреччина затримала процес ратифікації НАТО Фінляндією та Швецією (нібито через занепокоєння щодо тероризму та експорту зброї), Угорщина також затримала ратифікацію, спочатку сказавши союзникам, що угорський парламент просто зайнятий іншими справами.

Однак у лютому Будапешт змінив тон, критикуючи риторику Гельсінкі та Стокгольма щодо угорської демократії та вимагаючи діалогу з законодавцями цих країн.

Потім відбувся ще один поворот: того самого дня, коли Ердоган заявив, що підтримає заявку Фінляндії, правляча партія Орбана “Фідес” раптом оголосила, що підтримує членство Фінляндії. Але, як і Туреччина, Угорщина продовжувала блокувати вступ Швеції.

Угорський високопосадовець, який говорив на умовах анонімності через побоювання покарання, сказав, що вони вважають, що вся позиція Будапешта щодо вступу нових країн в НАТО за останні місяці була пов’язана з дружніми відносинами уряду з Ердоганом.

Орбан часто хвалить Туреччину і відвідує саміти Організації тюркських держав як спостерігач.

А коли йдеться про вступ до НАТО, то “позиція Угорщини фундаментально сформована перевагами Туреччини”, – сказав угорський чиновник. Якщо позиція Анкари зміниться, додав він, це “змінить позицію Угорщини”.

Угорщина також використовує свій блок як частину більшої гри – як з ЄС, так і з НАТО, – кажуть чиновники та експерти.

Позиція Угорщини щодо членства Швеції в НАТО полягає “насамперед” у тому, щоб “слідувати за Туреччиною”, – сказав Креко. Але, за його словами, Угорщина також “думає, що може отримати вигоду” з ситуації на інших політичних аренах.

ЄС зупинив виділення мільярдів з європейських фондів Угорщині через занепокоєння верховенством права, а також зупинив фінансування з фонду подолання коронавірусу. Будапешт вів багатомісячні переговори з Брюсселем про розблокування цих грошей.

З огляду на те, що Швеція головує в Раді ЄС, є відчуття, що Угорщина може намагатися чинити тиск, щоб отримати важелі впливу в своїх битвах з ЄС.

І хоча Будапешт все ще працює над підтримкою відносин із Кремлем, для уряду Угорщини “звичайно, позитивним побічним ефектом є те, що [це] справді дуже вітають у Москві”, – сказав Креко.

Інші кажуть, що політиканство на внутрішньому фронті також вступає в дію.

“Я вважаю, що Угорщина, як і у справах ЄС, в основному має внутрішні мотиви для розв’язання цього питання”, – сказав один шведський посадовець, який також говорив на умовах анонімності, щоб обговорити чутливі політичні процеси.

Угорські офіційні особи відкидають будь-які подібні ідеї.

Балаж Орбан, політичний директор прем’єр-міністра, сказав, що, хоча уряд і підтримує членство Швеції, “через неодноразову критику Угорщини з боку шведських представників, парламентська група [“Фідес”] розділилася” щодо підтримки вступу Швеції.

Відповідаючи на запитання POLITICO, політичний директор, який також є членом парламенту Угорщини (і не пов’язаний з прем’єр-міністром, попри спільне прізвище), сказав у заяві, надісланій електронною поштою, що “постійні сумніви щодо стану демократії не тільки образливі для уряду, але також і для народу Угорщини”.

Останніми днями уряд Угорщини також висунув нову претензію Швеції – що вона разом із багатьма іншими столицями ЄС приєдналася до судового процесу проти Угорщини через суперечливе законодавство проти ЛГБТК+.

Відповідаючи на запитання про позицію Угорщини, міністр оборони Швеції Пол Йонсон написав у заяві, надісланій електронною поштою: “Я не хочу спекулювати про причини дій Угорщини та Туреччини щодо заявки Швеції”.

Він нагадав, що його країна виконала всі вимоги для вступу до НАТО.

“Те, що нам потрібно, – сказав Балаж Орбан, – це кроки та ефективні заходи для розбудови та посилення довіри між нашими націями”.

Однак, як у Будапешті, так і в західних столицях також існує переконання, що Угорщина не буде гальмувати приєднання Швеції самостійно.

“Вони, швидше за все, ратифікують на кілька днів раніше за Туреччину”, – сказав перший шведський чиновник.

Високопоставлений європейський дипломат повторив цю думку.