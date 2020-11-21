Ефективність карантину вихідного дня потрібно оцінювати через два тижні після його введення. В МОЗ очікують помітний спад захворюваності на коронавірус.

Про це під час онлайн-брифінгу 21 листопада заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Сьогодні у нас з 00:00 вступив в дію карантин вихідного дня – це вже другий вихідний, який він буде діяти. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі… Для нас важливо виконати всі правила і дотримати всі правила, саме карантину вихідного дня”, – нагадав міністр.

За його словами, карантин вихідного дня повинен зупинити стрімкий розвиток епідемії коронавірусу в Україні. На вихідних повинні працювати лише продуктові магазини та аптеки.

Степанов зазначив, що для українців це зайва нагода провести час у компанії найближчих людей.

“Таким чином ми розраховуємо на зменшення контактів і, як наслідок, зменшення кількості захворілих. Неможливо на наступний день після карантину побачити відповідний спад захворюваності, – заявив глава МОЗ.