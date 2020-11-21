Відсьогодні, 21 листопада, в Україні почали діяти штрафи за відсутність захисної маски на обличчі під час перебування в громадському транспорті та громадських будівлях.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідний закон ВР ухвалила 6 листопада. Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень) за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Протоколи про адміністративні правопорушення складатимуть співробітники Національної поліції, а також органів державної санітарно-епідеміологічної служби.

Закон спрямований на запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.