У день виборів президента Білорусі за кордоном країни встановили посилений нагляд, а нинішній глава держави Олександр Лукашенко заявив, що ситуація в країні "під контролем".

Про це повідомлялося в пресслужбі президента.

Кандидати в президенти Білорусі: сам Олександр Лукашенко, представник опозиції Світлана Тихоновська, співголова об’єднання “Говори правду” Андрій Дмитрієв, екс-депутат Палати представників Анна Канопацька і лідер партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

“На кордоні контроль дуже серйозний. Ми також посилили спостереження в зв’язку з останніми подіями за білорусько-російською ділянкою кордону. До речі, і там були люди, яких ми видворили з країни”, – сказав Лукашенко.

Він говорив про те, що в країну не пускали людей, які, нібито, мали фальшиві документи і хотіли проголосувати на виборах.

“Або фальшиві візи показували, або взагалі не могли пояснити, чого їдуть”, – зазначив він, пояснивши, що таких було близько 170.

Незадовго до закінчення голосування правоохоронці почали перекривати центральні вулиці міста Мінськ.

Про це написали у виданні TUT.BY, а також можна переглянути за допомогою Google-карт.

В першу чергу, правоохоронці обмежили рух по вулицях, прилеглих до центрального проспекту Незалежності.

У центральній частині Мінська була спецтехніка.

На в’їзді до Мінська чергували військові.

На 22:00 в Мінську призначений аналог українського Майдану. У телеграм-каналі Nexta опублікували загальні рекомендації щодо протестів.

В цей час мінчани повинні зібратися біля Стелли.