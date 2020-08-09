У Білорусі опублікували результати державного екзит-полу на президентських виборах. За їхніми даними, за чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців.

Про це повідомляє білоруське видання “Белта”.

Результати екзит-полу наступні: Олександр Лукашенко набирає 79,7%, Світлана Тихановська 6,8%, Анна Канопацька 2,3%, Андрій Дмитрієв 1,1%, Сергій Черечень 0,9%. Проти всіх, за даними опитувань, проголосували 9,2% виборців.

Національний exit poll (опитування на виході з виборчих дільниць) проводила Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень РСОО “БКМО” на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії “Мир” у Білорусі.

Опитування проводили на 320 дільницях по всій країні. Інтерв’юери пропонували виборцям пройти анонімне опитування. Ставили запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6%, відмовилися від відповіді 32,4%. Всього опитали 12 340 людей. Вибірка, як пише видання, багатоступенева та комбінована.

Діаметрально протилежні дані отримані в результаті екзит-пол у посольства в Москві, передає Єврорадіо. Опитано 3788 чоловік: за Тіхановську – 2972 (78,5%), за Лукашенка – 229 (6%).

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі проходили шості чергові вибори президента. Явка на 18:00 – більш 79%. Центр Мінська заблокований силовиками, в місті глушать зв’язок і інтернет. Спостерігачі повідомляли про численні порушення, частина людей не змогли проголосувати через величезні черги біля дільниць, на які пускали обмежене число виборців.