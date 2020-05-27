Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Закон про мову необхідно змінювати, проте єдиної позиції у фракція "Слуги народу" щодо цього - немає.

Про це Дмитро Разумков сказав в інтерв’ю виданню “Главком”

На думку Разумкова, мовний закон створює проблеми довкола питань квот на телебаченні та радіо, а також не враховує інтереси людей, що проживають на території України та розмовляють на різних мовах.

“Ця проблема дійсно є, і станом на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні розмовляють різними мовами, і інтереси всіх мають бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків”, – сказав Разумков.

Разумков заявив, що закон потрібно змінювати.

Спікер парламенту додав, що у фракції «Слуга народу» немає єдиної думки щодо цього.

“Я розумію, там є позиції, які будуть сприйматися позитивно, а є ті, які будуть сприйматися негативно. І будь-який політик, особливо в умовах війни і непростої ситуації в державі, повинен думати не про те, як позитивно чи негативно будуть сприйняті його слова щодо мови, а розуміти – об’єднає це українське суспільство чи ні”, – сказав він.