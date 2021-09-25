Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

”

Автори поправок, які не були підтримані, мали можливість виступити. Це конституційна можливість. І те, що було зроблено, дає сьогодні можливість опозиції звертатися до Конституційного Суду для того, щоб знову заблокувати цей процес. Мені здається, що це було зроблено навмисно для того, щоб створити умови для подальшого блокування процесу деолігархізації. Навіщо – це інше питання”, – заявив Разумков.

Він зазначив, що у регламенті не передбачена така процедура, за якою розглядали закон про олігархів.

“Дійсно, це колізія, але рішення Верховною Радою ухвалено. Якщо ми говоримо про те, що вчора відбувалося в Раді, це окрема дискусія, тому що така процедура, так звана процедура, застосовувалася вперше в стінах Верховної Ради України. Я не можу її назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради. Це не скорочена процедура, такої процедури немає. Це не 119-та стаття (Регламенту ВР, – ред.), це комбінація двох статей – 119-ї та 45-ї. У 45-й – частини її суперечать одна одній. І це була вільна діяльність колег, які запустили цей процес”, – пояснив спікер.

Водночас він переконаний, що “це було спрямовано на те, щоб звести народних депутатів із правильного шляху, ввести їх в оману”.

“І підтвердженням моїх слів є те, що і ті, хто організовував цей процес, і ті, хто доповідав по ньому, не підтримали таку процедуру – ні пан Стефанчук за неї не проголосував, ні пан Веніславський. Тому що всі розуміють, що рано чи пізно треба відповідати. Я не впевнений, що це буде якось впливати на народних депутатів України, тому що є організація цього процесу – за це відповідає комітет, за це відповідає доповідач, за це відповідає головуючий”, – наголосив Разумков.

“Коли ми йшли на вибори до людей ще у 2018 році, потім у 2019 році, ми обіцяли одне: коли ми потрапимо до стін Верховної Ради, ми будемо приймати закони без порушення закону. Ми вимагаємо це від людей, і в першу чергу ми повинні демонструвати таку позицію самі. Подобається нам, не подобається, тоді треба змінювати закони, але правила повинні бути для всіх”, – додав він.

(На відео з 1:51:15)

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”.

Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада має переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.

Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. У рішенні комітету йдеться, що після одночасного врахування поправок 396, 398 і 406 було ухвалено рішення про викладення статті 5 закону в різних редакціях.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому пропонований президентом законопроєкт не дає реальних механізмів усунення їхнього впливу на економіко-політичне життя держави.