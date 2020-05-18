Законопроект про подвійне громадянство, який пропонує фракція "Слуга народу", легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу.

Про це сказала співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко, як зазначається на офіційному сайті партії.

“Дуже чітка тактика здачі національних інтересів і знищення української армії. Зверніть увагу, що в порядку денному немає жодного закону, який стосується економіки або лікарів. Зате є закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти на території України”, – розповіла Геращенко.

Вона нагадала, що анексія українського Криму почалася з незаконною паспортизації населення півострова.

“Сьогодні Путін пачками роздає на окупованому Донбасі паспорта. І українська влада заявляє при цьому цілком серйозно, що вона там збирається проводити вибори одночасно з місцевими виборами по всій території України”, – додала вона.

Народний депутат від фракції “Слуги народу” Богдан Яременко заявив, що його колега Марина Бардіна має намір звернутися в поліцію через погрози в телеграм-каналі.