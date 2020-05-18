Про це сказала співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко, як зазначається на офіційному сайті партії.
“Дуже чітка тактика здачі національних інтересів і знищення української армії. Зверніть увагу, що в порядку денному немає жодного закону, який стосується економіки або лікарів. Зате є закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти на території України”, – розповіла Геращенко.
Вона нагадала, що анексія українського Криму почалася з незаконною паспортизації населення півострова.
“Сьогодні Путін пачками роздає на окупованому Донбасі паспорта. І українська влада заявляє при цьому цілком серйозно, що вона там збирається проводити вибори одночасно з місцевими виборами по всій території України”, – додала вона.
Народний депутат від фракції “Слуги народу” Богдан Яременко заявив, що його колега Марина Бардіна має намір звернутися в поліцію через погрози в телеграм-каналі.