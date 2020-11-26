Згідно з дослідженням Лондонської школи економіки й політичних наук (LSE), 89 % всіх взаємодій зі смартфонами ініціюють самі користувачі.

Дослідження було опубліковано в журналі Computers in Human Behavior, пише британська телерадіокомпанія BBC.

Під час експерименту було проаналізовано використання смартфонів 37 особами, середній вік яких становив 25 років, у Великій Британії, Німеччині та Франції.

Учасникам видали спеціальні камери, які давали змогу їм знімати своє повсякденне життя від першої особи. Всього було зареєстровано 1130 взаємодій зі смартфоном.

З’ясувалося, що 89 % взаємодій з телефонами відбувалися за ініціативи користувачів, і лише 11 % через оповіщення.

Найчастіше контрольна група використовувала смартфони для перевірки WhatsApp (22 %) і екрана блокування на наявність повідомлень (17 %), після них найбільш багаторазово використовувалися Instagram і Facebook (16 % і 13 %). Найменше люди заходили в електронну пошту (6 %) і відповідали на дзвінки (1 %).

Дослідження показало, що функції прокрутки в Instagram і Facebook призводять до найтриваліших взаємодій.

Вчені вважають, що перевірка смартфона значною мірою викликана “імпульсом користувача взаємодіяти зі своїм телефоном, яке, мабуть, відбувається майже автоматично, як курець прикурює цигарку”.