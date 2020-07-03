Про це повідомляють #Букви.
Так, сьогодні нардепи на позачерговому засіданні повинні були розглядати постанову про звільнення Терентьєва.
Однак на початку засідання в робочому чаті “Слуг народу” глава фракції Давид Арахамія повідомив, що Терентьєв анулював свою заяву про відкликання.
“Терентьєв тільки що анулював свою заяву про відклик – розходимося полюбовно. Залишається в команді. Виступати не буде в залі”, – написав він.
- Раніше повідомлялось, що Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв відкликав раніше подану до парламенту заяву про відставку.