Верховна Рада не буде розглядати відставку Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України. Він продовжить керувати АМКУ.

Про це повідомляють #Букви.

Так, сьогодні нардепи на позачерговому засіданні повинні були розглядати постанову про звільнення Терентьєва.

Однак на початку засідання в робочому чаті “Слуг народу” глава фракції Давид Арахамія повідомив, що Терентьєв анулював свою заяву про відкликання.

“Терентьєв тільки що анулював свою заяву про відклик – розходимося полюбовно. Залишається в команді. Виступати не буде в залі”, – написав він.