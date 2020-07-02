Він опублікував копію заяви на своїй сторінці в Facebook.
Скрін заяви опубліковано без коментарів.
Згідно з копією, заяву про відставку Терентьєв написав 1 липня.
“Відкликати раніше подану заяву про відставку з позиції глави Антимонопольного комітету України від 1 липня 2020 року”, – йдеться у новій заяві Терентьєва.
Народний депутат 8-го скликання Вікторія Пташник на своїй сторінці у Facebook написала, що профільний комітет ВРУ щойно розглянув заяву про відставку Терентьєва і рекомендував її підтримати.
“Після заяви про відставку глави НБУ Смолія з’явилася заява про відставку глави АМКУ Терентьєва. Якщо пан Смолій прямо вказав у заяві про політичний тиск, то ситуація з главою АМКУ не менш цікава. Сьогодні в першій половині дня пан Терентьєв подав заяву про відкликання раніше поданої заяви про відставку. Формально в ВРУ тепер немає підстав розглядати відставку глави АМКУ. Хоча за моєю інформацією, профільний комітет ВРУ щойно розглянув заяву про відставку Терентьєва і рекомендував її підтримати”, – повідомила Пташник.
Вона наголосила, що в разі якщо ВРУ все ж вдасться звільнити Терентьєва, то виконувачем обов’язків голови АМКУ стане Ольга Піщанська, сестра Світлани Піщанської, на яку, за даними недавнього розслідування журналістів, Зеленський переписав своє майно в Італії.
“Ось так співпадіння трапляються. Головне, що настала нова епоха – ніяких кумів на посадах. Тепер тільки друзі, партнери по бізнесу і сусіди”, – зазначила Пташник.
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