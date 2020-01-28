Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко.
Так, Луценко опублікував копії рішень Печерського суду Києва, в яких говориться:
“9 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А. та секретарі … за участю захисників адвокатів Біленка Б.В., Бабікова О. П … про вчинення стосовно Януковича Віктора Федоровича спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні …”
“У судовому засіданні адвокати АО “Авер Лекс” Біленко і Бабіков, діючи в інтересах Януковича, заяву про відвід підтримали …”
- 28 січня на брифінгу заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом експрезидента-втікача Віктора Януковича.