Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков збрехав, що не захищав інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко.

Так, Луценко опублікував копії рішень Печерського суду Києва, в яких говориться:

“9 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А. та секретарі … за участю захисників адвокатів Біленка Б.В., Бабікова О. П … про вчинення стосовно Януковича Віктора Федоровича спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні …”

“У судовому засіданні адвокати АО “Авер Лекс” Біленко і Бабіков, діючи в інтересах Януковича, заяву про відвід підтримали …”