Про це він заявив на брифінгу в ГБР, повідомляють #Буквы.

“Ні в одному кримінальному провадженні, де фігурує Янукович, я не здійснював його захист. Може бути ряд документів, де фігурує моє прізвище. Однак, захист цього клієнта здійснювався безпосередньо партнерами адвокатського об’єднання (Aver Lex) … Я не можу здійснювати чийсь захист, тому що я припинив цю діяльність”, – сказав Бабіков.

LIVE: Брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова Опубліковано УНН – Українські Національні Новини Вівторок, 28 січня 2020 р.

Раніше адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що в провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР) є заяви про те, що події під час Євромайдану 2013-2014 року нібито були державним переворотом, а не Революцією Гідності.