Про це він заявив на брифінгу в ГБР, повідомляють #Буквы.
“Ні в одному кримінальному провадженні, де фігурує Янукович, я не здійснював його захист. Може бути ряд документів, де фігурує моє прізвище. Однак, захист цього клієнта здійснювався безпосередньо партнерами адвокатського об’єднання (Aver Lex) … Я не можу здійснювати чийсь захист, тому що я припинив цю діяльність”, – сказав Бабіков.
LIVE: Брифінг першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова
Опубліковано УНН – Українські Національні Новини Вівторок, 28 січня 2020 р.
Раніше адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що в провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР) є заяви про те, що події під час Євромайдану 2013-2014 року нібито були державним переворотом, а не Революцією Гідності.
- 20 січня стали відомі імена заступника та першого заступника в.о. директора Держбюро розслідувань. Ними стали ексспівробітник СБУ Олександр Соколов і адвокат експрезидента Віктора Януковича – Олександр Бабіков.
- Тимчасово виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про відсутність конфлікту інтересів у призначенні адвоката Віктора Януковича першим заступником голови ДБР.
- Раніше повідомлялося, що Олександр Бабіков представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича щонайменше в трьох справах.