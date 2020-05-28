Заступника мера Бориспіля і його спільника затримали за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За інформацією слідства, чиновник зажадав 3 квартири від забудовника в якості неправомірної вигоди за те, щоб не створювати перешкод при введенні побудованого будинку в експлуатацію.

Уточнюється, що для приховування злочинних дій чиновник залучив посередника.

Заступник мера Борисполя разом з посередником були затримані після отримання документів, що підтверджують права майна на одну з квартир.

Крім того, під час затримання чиновника на місце прибув секретар Бориспільської міської ради з невстановленими особами, які намагалися чинити опір поліції.

В даний момент заступнику міського голови Борисполя і посереднику готують повідомлення про підозру.