Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За інформацією слідства, чиновник зажадав 3 квартири від забудовника в якості неправомірної вигоди за те, щоб не створювати перешкод при введенні побудованого будинку в експлуатацію.
Уточнюється, що для приховування злочинних дій чиновник залучив посередника.
Заступник мера Борисполя разом з посередником були затримані після отримання документів, що підтверджують права майна на одну з квартир.
Крім того, під час затримання чиновника на місце прибув секретар Бориспільської міської ради з невстановленими особами, які намагалися чинити опір поліції.
В даний момент заступнику міського голови Борисполя і посереднику готують повідомлення про підозру.
- Співробітниками військової прокуратури був затриманий на хабарі в розмірі 5 тисяч доларів директор Шосткинського заводу “Зірка”.