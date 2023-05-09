Міжнародні донори надали Україні $14,5 млрд у межах Проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Метою Проекту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Відтак, Україна отримала 14,5 млрд дол. США від міжнародних донорів на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року:

США – $11,7 млрд (гранти);

Світовий Банк – $1,22 млрд (кредити);

Велика Британія – $1 млрд (кредитні гарантії);

Італія – $200,5 млн дол. США (кредит);

Німеччина – $51,5 млн (гранти);

Іспанія – $50,1 млн (грант);

Фінляндія – $21,3 млн (грант);

Ірландія – $21,1 млн (грант);

Швейцарія – $10,3 млн (грант);

Бельгія – $3,1 млн (грант);

Литва – $3,2 млн (грант);

Ісландія – $1,6 млн (грант);

Данія $30,9 – млн (кредитні гарантії).

Загалом у 2022 році у межах проєкту Україна отримала 495,3 млрд грн для фінансування:

пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);

допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);

житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);

допомоги при народженні дитини для 750 тис. сімей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).

“Фінансова підтримка від партнерів у рамках проєкту PEACE in Ukraine Світового банку стала вирішальною у забезпеченні гуманітарних та соціальних видатків під час війни. Водночас для Мінфіну безперечним пріоритетом є відповідальне використання коштів донорів, оскільки довіра партнерів є нашим головним активом. Конструктивна співпраця з командами Світового Банку та USAID допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності уряду щодо використання донорських коштів”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.