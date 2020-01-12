Негативна динаміка погіршення рівня економічної спроможності населення почалася з серпня 2019 року - періоду, який співвідноситься з діяльністю нового уряду.

Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

Згідно з дослідженням, значення Індексу економічної спроможності населення в грудні (за даними на кінець листопада 2019 року) склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців.

Серед складових погіршення останнього періоду слід вказати:

гальмування підвищення середніх зарплат – з серпня по листопад середня номінальна зарплата не зросла: у вересні – 10 687 грн, в листопаді – 10 679 грн. Реальна середня зарплата, при прискоренні інфляції в осінні місяці, навіть зменшилася приблизно на 1%;

зростання заборгованості по заробітній платі – на кінець липня заборгованість становила 2,7 млрд грн, а в жовтні-листопаді досягла 3,2-3,4 млрд грн;

залишаються незадовільними показники кредитування населення – з листопада 2018 року по листопад 2019 року обсяг кредитів домогосподарствам зріс лише на 4,4%, а процентні ставки виросли з 31% до 33%;

погіршилися розрахунки в житлово-комунальній сфері – місячний рівень покриття сум за послуги ЖКГ в листопаді впав нижче 50%.

Раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук заявив, що з 1 січня 2020 року в Україні вперше за багато років мінімальна заробітна плата випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі.