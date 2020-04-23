Про це у Facebook розповіла головлікар Людмила Антоненко.

Капсула – це портативна ізольована мобільна палата. Вона герметична, має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дозволяє переміщати пацієнта з коронавірусом у межах корпусів лікарні на обстеження і не наражати оточуючих на небезпеку.

Опубліковано Lyudmila Antonenko Середа, 22 квітня 2020 р.

Людмила Антоненко зазначила, що, за станом на 22 квітня, в Олександрівській лікарні в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них – 76 з підтвердженим коронавірусои, 80 – з пневмонією, 6 – в реанімації, все на кисневої підтримки, на ШВЛ немає.

За вихідні дні померло два пацієнта з COVID-19 з двостороннім полісегментарної пневмонією і хронічними супутніми захворюваннями.

Антоненко також розповіла, що медпрацівники інфекційних відділень Олександрівської лікарні повністю забезпечені засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).