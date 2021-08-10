Про це повідомляє The Verge.
У понеділок вдень інфраструктурна поправка Сенату, яка розширила б участь уряду в криптовалюті, була заблокована.
Незабаром після цього Дорсі написав у Twitter, що “Bitcoin об’єднає глибоко розділену країну. (І у кінцевому підсумку: світ)”.
Дорсі не уточнив, яку країну повинен об’єднати Bitcoin, але судячи з усього, США.
Крім того, він не уточнив, як саме Bitcoin, криптовалюта яка оцінюється в більш ніж $46000 за одну монету і видобувається з масивним впливом на навколишнє середовище, може допомогти вирішити деякі з фундаментальних проблем у світі.
Це не перший раз, коли Дорсі рекламує Bitcoin як розпливчасте рішення великих проблем. На конференції в липні він висловив сподівання, що Bitcoin “створить мир у всьому світі”.
ДОВІДКА. Джек Патрік Дорсі – американський архітектор програмного забезпечення та підприємець. У березні 2006 року Дорсі разом із засновниками сервісів подкастів Odeo Евом Вільямсом, Ноа Глассом і Бізом Стоуном створили сервіс мікроблогів Twitter.
Дорсі пробув на посаді генерального директора компанії два роки. Партнери були незадоволені тим, що він пропускає зустрічі з інвесторами і витрачає час на інші заняття, проте у 2015 році Дорсі повернувся на цю посаду.
Крім того, у 2009 році Дорсі разом з Джимом Маккелві заснував фінтех-стартап Square. Square робить ставки на криптовалюту. У жовтні 2020 року компанія вклала в Bitcoin $50 млн, а в лютому 2021 року придбала криптовалюти ще на $170 млн.
У лютому 2021 року Дорсі і репер Jay-Z створили фонд Btrust для фінансування розробки Bitcoin в Африці та Індії.
- Нагадаємо, вуглецевий слід Bitcoin еквівалентний перегляду 138 762 годин відео на YouTube.