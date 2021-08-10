Генеральний директор Twitter і Square Джек Дорсі, відомий фанат Bitcoin, заявив, що криптовалюта "в кінцевому підсумку об'єднає світ".

Про це повідомляє The Verge.

У понеділок вдень інфраструктурна поправка Сенату, яка розширила б участь уряду в криптовалюті, була заблокована.

Незабаром після цього Дорсі написав у Twitter, що “Bitcoin об’єднає глибоко розділену країну. (І у кінцевому підсумку: світ)”.

Дорсі не уточнив, яку країну повинен об’єднати Bitcoin, але судячи з усього, США.

Крім того, він не уточнив, як саме Bitcoin, криптовалюта яка оцінюється в більш ніж $46000 за одну монету і видобувається з масивним впливом на навколишнє середовище, може допомогти вирішити деякі з фундаментальних проблем у світі.

Це не перший раз, коли Дорсі рекламує Bitcoin як розпливчасте рішення великих проблем. На конференції в липні він висловив сподівання, що Bitcoin “створить мир у всьому світі”.

ДОВІДКА. Джек Патрік Дорсі – американський архітектор програмного забезпечення та підприємець. У березні 2006 року Дорсі разом із засновниками сервісів подкастів Odeo Евом Вільямсом, Ноа Глассом і Бізом Стоуном створили сервіс мікроблогів Twitter.

Дорсі пробув на посаді генерального директора компанії два роки. Партнери були незадоволені тим, що він пропускає зустрічі з інвесторами і витрачає час на інші заняття, проте у 2015 році Дорсі повернувся на цю посаду.

Крім того, у 2009 році Дорсі разом з Джимом Маккелві заснував фінтех-стартап Square. Square робить ставки на криптовалюту. У жовтні 2020 року компанія вклала в Bitcoin $50 млн, а в лютому 2021 року придбала криптовалюти ще на $170 млн.

У лютому 2021 року Дорсі і репер Jay-Z створили фонд Btrust для фінансування розробки Bitcoin в Африці та Індії.