Про це він написав у себе в Twitter.
“Я направлю 1 мільярд доларів в акціях (компанії) Square – приблизно 28% мого статку – у фонд Start Small для фінансування глобальної допомоги проти COVID-19”, – написав він.
Дорсі додав, що коли з пандемією буде покінчено, фонд переключить увагу на освіту.
Він також заявив, що буде керувати фондом прозоро і створив відкриту таблицю, в якій буде публікувати звітність про витрати Start Small.
- Засновник Alibaba пожертвував $14 млн на розробку вакцини проти коронавірусу.