Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це він написав у себе в Twitter.

“Я направлю 1 мільярд доларів в акціях (компанії) Square – приблизно 28% мого статку – у фонд Start Small для фінансування глобальної допомоги проти COVID-19”, – написав він.

Дорсі додав, що коли з пандемією буде покінчено, фонд переключить увагу на освіту.

Він також заявив, що буде керувати фондом прозоро і створив відкриту таблицю, в якій буде публікувати звітність про витрати Start Small.