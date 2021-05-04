Про це повідомляє видання Forbes.

Сьогодні вартість його активів досягла $1,1 млрд завдяки рекордному зростанню криптовалюти Ethereum. Наразі він володіє 333 521 ETH.

Зазначимо, що Віталій Бутерін – засновник криптовалюти Ethereum. Він народився в Росії, але у віці шести років емігрував до Канади. У 2012 році Бутерін став співзасновником журналу Bitcoin Magazine, а вже через два роки отримав премію Тілля в розмірі $100 тисяч на розвиток власного проєкту. 30 липня 2015 року Бутерін офіційно запустив криптовалюту Ethereum.

Довідка. Ethereum – криптовалюта і платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

У 2020 році вартість Ethereum виросла в п’ять разів.