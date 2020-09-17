Паломники-хасиди, які застрягли на кордоні України з Білоруссю, вдягли вишиванки та шаровари та заспівали гімн України.

Відео з виступом хасидів опублікував у Facebook журналіст і історик Шимон Бріман.

“Виступає зведений хор хасидського-прикордонного автономного району — в лісі прифронтовому. Гімн України в аранжуванні бреславських хасидів на білоруському кордоні”, – написав він.

Бріман жартома зазначив, що ізраїльські хасиди вдяглися козаками, щоб замаскуватися і проникнути в Україну.