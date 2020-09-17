Відео з виступом хасидів опублікував у Facebook журналіст і історик Шимон Бріман.
“Виступає зведений хор хасидського-прикордонного автономного району — в лісі прифронтовому. Гімн України в аранжуванні бреславських хасидів на білоруському кордоні”, – написав він.
Бріман жартома зазначив, що ізраїльські хасиди вдяглися козаками, щоб замаскуватися і проникнути в Україну.
- Раніше повідомлялося, що на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити до Умані на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року.