Заступника голови ДСНС Дмитра Бондара відсторонили від посади після "вибухового інциденту". Головнокомандувачу поліції Польщі під час візиту в Україну подарували гранатомет, який згодом вибухнув у його кабінеті.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський у Twitter.

Він заявив, що отримав інформацію стосовно відсторонення. Ще в Україні відкрито кримінальне провадження у цій справі.

“Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади”, — написав він.

Раніше Sky News писали, що польський командир Ярослав Шимчик випадково вистрілив із нього у своєму кабінеті 15 грудня. Внаслідок цього постраждали три людини, зокрема й сам глава нацполіції. Його було доставлено до лікарні. Подробиць щодо можливості травми не повідомлялося.