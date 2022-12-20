Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський у Twitter.
Він заявив, що отримав інформацію стосовно відсторонення. Ще в Україні відкрито кримінальне провадження у цій справі.
“Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади”, — написав він.
Раніше Sky News писали, що польський командир Ярослав Шимчик випадково вистрілив із нього у своєму кабінеті 15 грудня. Внаслідок цього постраждали три людини, зокрема й сам глава нацполіції. Його було доставлено до лікарні. Подробиць щодо можливості травми не повідомлялося.
“Один з подарунків, отриманих командувачем під час робочого візиту до України 11-12 грудня цього року, де він зустрівся з керівниками української поліції та Служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув. Це був подарунок від одного з керівників українських служб. Внаслідок вибуху командир отримав легкі поранення та відучора знаходиться у лікарні під наглядом”, — сказано в повідомленні МВС Польщі.
- Протягом 12 днів у польському Кракові вимикатимуть ілюмінацію у шести локаціях міста. Це символічний жест солідарності з українським народом у межах акції “Світло для України”.