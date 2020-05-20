Про це Зеленський сказав під час прес-конференції, передає кореспондент #Букв.
“Мені сказали, знайшли передбачуваних вбивць – затягнули мене в це. Так і є, я нічого не боюся. Я прийшов, показали матеріали… Але це наслідок, а рішення за судом. І нехай суд вирішує. Моя єдина відповідальність – знайти цих людей і посадити до в’язниці. А якщо знайшли не тих людей, і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни. Вони понесуть відповідальність”, – сказав він.
Також Президент додав, що сам готовий нести відповідальність, якщо слідство було неправильним.
“Якщо там були великі помилки. Якщо не бай Бог там було щось спеціально спрямоване проти цих людей – я готовий робити серйозні кадрові висновки і без цього не обійдеться. Там, де я можу впливати”, – сказав він.
- Нагадаємо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- Сьогодні, 20 травня, в Маріїнському парку відбудеться прес-конференція Президента Володимира Зеленського. Але зараз в Києві дощ, а локацію на відкритому повітрі не обладнали навісами.