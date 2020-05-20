Про це Зеленський сказав під час прес-конференції, передає кореспондент #Букв.

“Мені сказали, знайшли передбачуваних вбивць – затягнули мене в це. Так і є, я нічого не боюся. Я прийшов, показали матеріали… Але це наслідок, а рішення за судом. І нехай суд вирішує. Моя єдина відповідальність – знайти цих людей і посадити до в’язниці. А якщо знайшли не тих людей, і протримали їх у в’язниці, то щодо всіх, хто це зробив, повинні бути кадрові зміни. Вони понесуть відповідальність”, – сказав він.

Також Президент додав, що сам готовий нести відповідальність, якщо слідство було неправильним.

“Якщо там були великі помилки. Якщо не бай Бог там було щось спеціально спрямоване проти цих людей – я готовий робити серйозні кадрові висновки і без цього не обійдеться. Там, де я можу впливати”, – сказав він.