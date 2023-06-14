За інформацією Херсонської влади вода з області після затоплення унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС продовжує відступати. Зокрема повністю відійшла вода у трьох селах області.

Джерело: Херсонська ОВА

Станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метра, що на 32 сантиметри менше, аніж напередодні ввечері. Динаміка на спад води зберігається.

Станом на сьогодні підтопленими залишаються 28 населених пунктів.

Водночас вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.

Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.