В авіакомпанії Ryanair прокоментували екстрену посадку свого латака в Мінську 23 травня, на борту якого перебував творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Про це повідомляє російська газета “Новая газета”.

“Про загрозу на борту екіпажу рейсу Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська”, – повідомили в компанії у відповідь на запит росЗМІ.

В авіакомпанії також уточнили, що літак вилетить з Мінська сьогодні ввечері, о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.